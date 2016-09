Po Masleši in ko  v tretje gre rado

Ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča, kot kaže, to niti preveč ne skrbi. Zanimivo. Ko je prišel na sejo državnega zbora, je zgolj napovedal, da bo zdaj sodni svet pač pozval, naj ponovi razpis za predsednika vrhovnega sodišča. Še tretjič? Še tretjič. Klemenčič, ki je zadrego zaradi epiloga drugega razpisa z levo roko ustavil (odpravil), sicer upa, da se bodo v tretjem poskusu sodelujoči na občni seji vrhovnega sodišča in člani sodnega sveta končno le poenotili in tako lahko izbrali za vse (za vse?) sprejemljivega, ustreznega kandidata za naslednika Branka Masleše.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«