Po maši čudežno shodil, zdaj ostal brez denarja

SEVNICA – Ivan Zupanc, 61-letni invalidsko upokojeni cestar, je tudi zdaj, ko je v penziji, nenehno na cesti. Sploh pred novim letom ima veliko opravil. Za sevniško Ozaro, kamor hodi na pogovore in kreativne delavnice, zbira naročila za novoletne voščilnice, ki jih tam izdelujejo. Ker je veliko na cesti, peš, seveda, ga pozna veliko ljudi in nagovori jih, da pri Ozari naročijo praznično voščilnico. »V teh dneh sem jih raznosil že več kot 900,« se pohvali. »Samo Občina Sevnica jih je naročila 300,« je ponosen Zupanc, ki sicer obiskuje Ozarin dnevni center v Brežicah. Ugotovil je, da bi jim lahko dala tudi nuklearka kaj zaslužiti, pa je, kot pravi, vzel pot pod noge in se odpravil tja. Navdušen je bil, kako resno so ga vzeli, kako je moral skozi številna vrata, ki so se odpirala na kartico, a potem je razočaran izvedel, da v jedrski elektrarni nič več ne pošiljajo konkretnih voščilnic, ampak to opravijo po elektronski pošti, kar je ceneje. Je bil pa vesel, ko so mu povedali, da so na voljo tudi druge oblike pomoči in da je nuklearka pripravljena nekaj donirati društvu, ki ima tako zavzete in požrtvovalne člane.

