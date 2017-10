Po kraški gmajni v Štanjel na jedi

Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in eno od vročih točk biotske raznovrstnosti v Evropi in svetu, saj se tu že tisočletja tesno prepletata delo narave in ljudi.

»Prav to izjemno bogastvo si želimo s prvim festivalom naravoslovnega in dediščinskega turizma na Krasu predstaviti in mu dati pravo veljavo,« poudarjajo organizatorji festivala Kraška gmajna, ki se je začel v soboto, 30. septembra.

»Spodbuditi si želimo zanimanje za spoznavanje te izjemne biotske pestrosti, znanstvenega udejstvovanja in ustvarjalnosti ter širšega povezovanja. Skozi festivalske aktivnosti ponujamo bogatejše doživljanje naravne in kulturne dediščine, podali se bomo v svet rastlinstva in živalstva gmajne, ljudskih modrosti in znanja, spoznavali preplet kulinarike z letnimi časi in še mnogo več. Ponudba kraške gmajne je v vseh letnih časih izjemna in zelo posebna.«



Do konca tedna bo še precej dogodkov, na katere velja opozoriti

V četrtek, 5. oktobra, bodo ob 17.30 v kvadratnem stolpu v Štanjelu pripravili predavanje dr. Tee Kolar Jurkovšek z Geološkega zavoda Slovenije o ekoloških spremembah v geološki preteklosti Zemlje. Ob 18. uri se bo začel nočni pohod s Slavnika na Kokoš. Med potjo boste lahko občudovali lepote nočnega neba ob polni luni. Zbirališče je pri Tumovi koči na Slavniku.

Sobota, 7. oktobra, je namenjena pohodu po poteh lokavskih pastirskih hišk. Pot gre deloma po markirani poti od jame Vilenice, ki vodi na hrib Kokoš, deloma po gmajni. Poleg naravnih znamenitosti, kot so kamniti osamelci, udornice, škovne in stari kamnolomi, se v gmajni skrivajo pastirski kamniti arhitekturni biseri – pastirske hiške oziroma po lokavsko šiške. Pohod vodi Boris Čok. Zbirno mesto je pred jamo Vilenico.

V soboto bo od 9. do 14. ure še gobarski sprehod, saj na Krasu in še zlasti v Brkinih uspeva veliko vrst gliv. Ob tridnevnem gobarskem dogodku se boste skupaj ali posamezno podali na različne konce Krasa in nabrali gob. Odnesli jih boste na gobarsko razstavo v Promocijsko-kongresni center Pr Nanetovh, kjer bodo izkušeni poznavalci določili njihove vrste. Sledi še predavanje priznanega strokovnjaka in izkušenega gobarja mag. Gabrijela Seljaka.

Festival Kraška gmajna se tako počasi končuje, v soboto, 7. oktobra, pa se bo na gradu Štanjel začel 21. mesec kraške kuhinje. Lahko se boste podali med okusne jedi, ki bodo bogatile ta mesec. Sodelujoči gostinci bodo pripravili degustacijske jedi na temo testenin, njokov in štrukljev. Organizirali bodo tudi delavnico z Dariem Cortesejem o nabiranju divjih rastlin ter delavnico spajanje vin s testeninami, njoki in štruklji. Značilnosti kraških jedi, ki jih bodo pripravili gostinci, bo predstavila Vesna Guštin, velika poznavalka kraške kuhinje. Degustacije bodo potekale na kupone.

V soboto bo v parku Škocjanske jame še pogovor z avtorjem razstave Soboslikarstvo na Bistriškem Primožem Rojcem, ki je prijatelj odbora za varstvo kulturne dediščine BOK in PR ter vsestranski zbiratelj in ljubitelj starega, doma iz Dolnjega Zemona. Na razstavi na ogled postavlja del svoje bogate zbirke vzorčnih valjčkov in obiskovalcu predstavi pleskarsko obrt na Bistriškem v 20. stoletju. Festival Kraška gmajna bodo sklenili z razstavo gob v nedeljo, 8., in v ponedeljek, 9. oktobra, v Promocijsko-kongresnem centru Pr Nanetovh.