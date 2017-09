Po iztirjenju vlaka: promet še oviran

VERD – Slovenske železnice še vedno odpravljajo posledice nedeljskega iztirjenja tovornega vagona pred železniško postajo Verd . Od ponedeljka zvečer je en tir za tovorni promet odprt, potniški promet pa še vedno poteka z nadomestnimi prevozi, so za STA pojasnili pri Slovenskih železnicah

Je šlo za kaznivo dejanje?

Kriminalisti so v ponedeljek zaključili ogled kraja nedeljskega iztirjenja. Policisti nadaljujejo preiskavo tudi v smeri morebitnih znakov kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa. Pri ogledu, ki je potekal že v nedeljo zvečer, je sodeloval tudi preiskovalec za železniške nesreče z ministrstva za infrastrukturo.

Policijska uprava Ljubljana poroča, da je po ugotovitvah kriminalistov v nedeljo okrog 19.45 kompozicija tovornega vlaka, ki je bila sestavljena iz lokomotive in 17 vagonov, vozila iz smeri Kopra proti Ljubljani. Pred železniško postajo Verd, kjer se dvotirna proga razširi v štiri tire, je prišlo do iztirjenja zadnjega vagona. Ta je ob tem trčil ob železniško infrastrukturo in jo poškodoval. Zaradi izpada elektrike se je sprožila hitra zavora na vlakovni kompoziciji, ki se je tako ustavila.

Po dozdajšnjih ugotovitvah je nastalo za nekaj sto tisoč evrov materialne škode. Po podatkih policije je bila na vlaku sipka ruda oziroma fosfati v prahu za izdelavo detergentov, ki po do zdaj zbranih podatkih pristojnih služb ne predstavljajo nevarnosti za okolje ali zdravje ljudi.