Po hudi intervenciji v tebi nekaj ostane

Prva gasilka nosi modro uniformo že od mladih let. Na fotografiji so poleg male Vladke še njena sestra Aljana, brat Danilo in oče Vlado Golob. Foto: osebni arhiv

KAMNIK – Po podatkih Gasilske zveze Slovenije je bilo pred 40 leti v vrstah prostovoljcev, ki nosijo modre gasilske uniforme, manj kot šest tisoč žensk. Odtlej je število gasilk v prostovoljnih vrstah samo še raslo. Danes jih je v slovenska prostovoljna gasilska društva vključenih kar 51.000. »Imamo tudi močan podmladek, zato se nam za prihodnost ni treba bati,« pravi Vladka Bučevec, predsednica sveta članic pri Gasilski zvezi Slovenije.



Na mizo skrbno položi obledelo fotografijo. Na njej družinica, fotografirana nekje konec 70. let minulega stoletja. »To smo mi: sestra Aljana, brat Danilo, oče Vlado Golob, ki je bil gasilski častnik, ter seveda jaz. H gasilcem sem se vključila, ko sem bila stara kakšnih deset let. To so bili še časi, ko smo gasilke nosile modra krila. Spomnim se, da sem morala na tekmovanjih med premagovanjem ovir zavihati krilo, da sem lahko premagala oviro,« se ob obujanju spomina na zgodnja gasilska leta nasmehne Vladka

