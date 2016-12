Po feldbanu na izlet

S pomočjo sovaščana in poznavalca železnic Dejana Colje ter dragocenih pričevanj Ludvika Poženela iz bližnjih Predgriž so po sto letih odkrili celotno traso vojaške ozkotirne proge. Letos so njen del na odcepu med Godovičem in Idrijo v sodelovanju s strokovnjaki novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter z občinama Idrijo in Logatcem začeli pripravljati za turistični obisk. Gradnjo 53 kilometrov dolgega feldbana Dolenji Logatec–Kalce–Hotedršica–Godovič–Črni Vrh–Zadlog–Mala Lazna so začeli takoj po padcu Goriškega mostišča v šesti soški bitki, da so lahko oskrbovali avstrijsko vojsko na Banjšicah in Trnovskem gozdu, med Mostom na Soči in Gorico.

