Po Everestu hoče presmučati še K2

KRANJ – »Globoko v sebi čutim, da mi je to namenjeno. Smučanje s K2 nosim v sebi že dolgo, od leta 1993, in skrajni čas je že, da to naredim,« je včeraj v kranjskem Planetu Tuš, kjer podpirajo odpravo, pojasnil 54-letni Davo Karničar. Do drugega najvišjega vrha sveta se bo prihodnji mesec podal z majhno ekipo, v kateri bodo poleg pakistanskih plezalcev, ki goro dobro poznajo, še alpinist Boris Repnik, zdravnik Nejc Kurinčič in novinar David Stropnik.



In zakaj bi bil lahko prav Davo prvi človek, ki bi neprekinjeno smučal z 8611 nadmorskih metrov visokega vrha? Na to vprašanje je včeraj odgovoril Viki Grošelj. Leta 1993 je skupaj z Zvonkom Požgajem osvojil K2, oba sta še danes edina Slovenca, ki sta stala na tem vrhu: »Davo je bil izjemno dober tekmovalni smučar in smučarski serviser, poleg tega je vrhunski alpinist. Drugega, ki bi združeval vse našteto, ne poznam.« Tem besedam je Viki Grošelj dodal, da je zaskrbljen in hkrati iskreno vesel, ker se je Karničar odločil uresničiti dolgoletne sanje.



Na delu odprave, na kateri sta Grošelj in Požgaj osvojila vrh, je bil pred skoraj četrt stoletja tudi Davo Karničar. Že takrat je poskusil presmučati goro, a mu to zaradi vremenskega preobrata – in vetra, ki mu je dobesedno odpihnil smuči – ni uspelo. Tedaj je moral obrniti na višini 7800 nadmorskih metrov. In kateri deli bi utegnili biti tokrat najzahtevnejši? »Ves hrib je največja težava,« je odgovor v en stavek, začinjen z odrezanim nasmeškom, strnil Davo Karničar in pojasnil, da je zahteven pristop na drugi najvišji vrh sveta, zahtevne pa so tudi vremenske razmere, zaradi česar drugega najvišjega vrha doslej ni presmučal še nihče.



Davo Karničar bo med podvigom uporabljal Elanove revolucionarne zložljive smuči. »Te imajo pri smučanju čudovito prednost, saj jih plošča, ki povezuje smučko, utrdi. Tako na trdi podlagi, na katero računam, dobiš občutek, kot da se lepiš nanjo,« je povedal Karničar, ki je med pripravami smuči preizkusil v slovenskih gorah in na južnoameriškem ledeniku v Peruju.



Kot je še dejal, namerava tudi tokrat imeti smuči na nogah med celotnim spustom, podvig pa namerava opraviti brez spuščanja ob vrvi – podobno kot pred 16 leti, ko je prvi na svetu presmučal Everest. Takrat je za neprekinjen spust do baze, ki je bila 3500 metrov niže, porabil dobre štiri ure. Še to: Davo Karničar ni bil samo prvi, ki je presmučal Everest, temveč je tudi prvi, ki je presmučal najvišje vrhove vseh sedmih celin.