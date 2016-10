Po dveh letih obrali Slovenske novice

JERUZALEM – Lep in sončen, naravnost prečudovit dan ob izteku septembra je v vinograde ob Zidanici Malek na prleškem očaku Jeruzalem privabil množično, izjemno pisano druščino ljubiteljev vrhunskega vina. Privabili so jih družina Puklavec in zaposleni pri največjem slovenskem vinarju P&F Jeruzalem Ormož, ki obdelujejo vinograde z dobra dva milijona trsi, torej za vsakega slovenskega državljana po enega. Medse so povabili poslovne partnerje in prijatelje, ki so pred dobrima dvema letoma zasadili svoj vinograd, in med njimi je deset trsov Slovenskih novic, ki so že ob prvi trgatvi dale odličen prinos šipona. Pravzaprav so vsi trsi vašega vinograda, glede na mladost, ponudili izjemen pridelek. Obrano grozdje, približno tono ga je bilo, so prleški vinogradniki stisnili in ga bodo do prihodnje pomladi šolali, nato pa ga bodo lastniki tudi poskusili.

