Po članku v Novicah Cafutovi dobili dom

GORNJA RADGONA – Štiričlanska družina Cafuta iz Gornje Radgone je le nekaj ur po objavi njihove žalostne zgodbe v Novicah pred natanko tednom dni v roke že prejela ključe novega doma, sicer enosobnega stanovanja. Tako hitro so se namreč na pomoč odzvali odgovorni v radgonski občini. »Hvala Slovenskim novicam, ki so korektno opozorile javnost na težave moje družine, ki bi se morala v teh mrzlih zimskih dneh preseliti pod vedro nebo, zlasti pa županu in podžupanu občine Gornja Radgona, Stanislavu Rojku in Robertu Žinkoviču. Spet imamo streho nad glavo in topel domek, tik ob mostu čez reko Muro v Gornji Radgoni. Čeprav gre za majhno stanovanje, smo zelo zadovoljni in se bomo vsaj začasno vsi štirje že nekako znašli. Pozneje bomo pač iskali kaj ugodnejšega, a zdaj smo zadovoljni tudi s tem,« se je tako hitrega odziva občine veselila Patricija Cafuta.

Štiriinpetdesetletni mami Patriciji in njenemu 63-letnemu možu Milanu tako skupaj z dvema hčerkama, 18-letno Patricijo in 13-letno Karmen, ne bo treba »pod most na reki Muri«, kot se je pred tednom dni bala Cafutova. Ta nam je povedala, da bodo s selitvijo začasno reševali tudi šolanje hčerke. »Ker smo se spet preselili iz Apač v Gornjo Radgono, bomo mlajšo hčerko Karmen vsaj do konca tega šolskega leta vozili v Apače, kjer obiskuje 8. razred. Težko je otroka vedno prepisovati iz šole v šolo,« razlaga sogovornica, ki se je z družino že vselila v novo bivališče. Nezaposleni oče ter mati in dekleti, ki bi potrebovali vsaka svojo sobo, se nad majhnim stanovanjem nikakor ne pritožujejo. Veseli in hkrati zadovoljni so, da imajo spet streho nad glavo.

