Po Anejevi smrti hotela zaščititi Najo, a cepiva ni

MEŽICA – »Zdaj me je vsega strah. Za Najo sem že spraševala, kdaj bi jo lahko cepila proti ošpicam. Če se nam to ne bi zgodilo, nas po vsej verjetnosti nikoli ne bi bilo tako strah.« To so besede mlade mamice iz Mežice Anje Lesjak, ki je pred več kot letom dni preživljala nekaj najhujšega, kar lahko doleti starše. Avgusta 2016 se je vse tako hitro odvijalo do tragičnega konca, da še danes ne more verjeti.

Po prihodu z morja je dveletni Anej Tomaš nenadoma zbolel. Kot se spominja Lesjakova, na morju ni kazal prav nobenih znakov, da bi bilo z njim kaj narobe. Bil je popolnoma zdrav, vesel in razigran ter z mamo Anjo in očetom Matejem Tomašem ter z danes 13-letnim polbratom Anžetom brezskrbno užival. Le dan po vrnitvi domov je dobil visoko vročino (39,7 stopinje Celzija), drisko, tudi bruhal je. Sprva so vsi mislili, da gre za virozo, in po poldrugi uri mu je vročina res malo padla, a je že čez nekaj ur spet narasla na 39,8 stopinje.

»Potem sem opazila še, da ima na zadnjici modro vijolične flekce, zato nisem več čakala,« nam je po sinovi smrti razlagala Anja in dodala, da so se takoj odpravili v dežurno ambulanto na Ravne na Koroškem, od tam pa so ga urgentno napotili v slovenjgraško bolnišnico in ga na koncu pripeljali na zdravljenje v Ljubljano. Kljub trudu zdravstvenega osebja je deček umrl.

Zdravniki so ugotovili, da je Anej zbolel za meningokoknim meningitisom tipa B, akutno bakterijsko boleznijo, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo in bruhanjem, na koži pa se pojavijo izpuščaji v obliki drobnih krvavitev. To so bili madeži, ki jih je na Anejevi zadnjici opazila Anja in posumila, da gre za nekaj resnega. Čeprav se ji niti sanjalo ni, da je v ozadju tako nevarna bakterija.

