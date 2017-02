Po 500 letih novi strunjanski čudež

STRUNJAN – Pred leti so slovenski sadjarji avtohtono sorto jabolk carjevič komaj rešili pred izumrtjem. V 80. letih prejšnjega stoletja je bilo v Sloveniji le še 70 dreves, a stroka se je v zadnjem trenutku prebudila in zavarovala ter razmnožila danes zelo priljubljenega carjeviča.



O starih sortah jabolk slišimo vsako jesen – bobovec, mošančika, krivopecelj... –, nikoli pa mi ni prišlo na uho, da bi imeli kakšno staro, avtohtono sorto jagod. Pa se je vendarle zgodil čudež. Zaposleni na upravi Krajinskega parka Strunjan so lani pri kmetu Marijanu Štuletu našli gredo pristnih, avtohtonih strunjanskih jagod. Izkazalo se je, da so to edine preživele jagode, ki so jih pred stoletjem in več gojili kmetje v Strunjanski dolini. Na pomoč so poklicali dr. Darinko Koron, strokovnjakinjo za jagodičevje s Kmetijskega inštituta Slovenije, in projekt obuditve in ohranitve tega bisera Strunjana se je začel.



Fragole in fragoloni



»Vedeli smo za izjemno tradicijo gojenja jagod. A nismo imeli s čim to obuditi, mislili smo, da tistih jagod ni več,« je povedal direktor parka Marko Starman.



Stari viri poročajo, da so kmetje v Strunjanski dolini že v 19. stoletju na svojih vrtovih gojili jagode, kmetice so jih zgodaj zjutraj nabrale na vrtu in jih nesle na tržnico v Trst.

