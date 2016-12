Po 42 letih spet jedel slastno godlo

Turistično društvo Šenčur, ki uspešno deluje že 42. leto, ohranja tradicijo in spodbuja razvoj turizma. Ob praznovanjih postrežejo z značilnima šenčurskima jedema, budlnom ali godlo. Pred dnevi je pripravilo tradicionalni dan godle – jedi, ki s posebnimi sestavinami in dovršeno pripravo privablja gurmane vseh generacij. Tako je bilo tudi tokrat, na že 34. pogostitvi v prostorih društva.



Godla je znana povsod po Sloveniji, vendar je najbolj značilna za gorenjski okoliš, predvsem za Šenčur. Sto petdeset litrov tradicionalne šenčurske jedi je hitro pošlo. Šenčurska godla se razlikuje od tiste, kakršno kuhajo drugod po Sloveniji, pravi Zalka Jovanovič, ki jo za Turistično društvo Šenčur kuha že vrsto let s pomočjo Marte Pipan v Osnovni šoli Šenčur. Kašo in ješprenj sta skuhali v šolski kuhinji že dan prej. Zalka je dobila recept od starejših kmečkih gospodinj iz Šenčurja. Kot še pravi, so jo pred več desetletji v Šenčurju tudi konzervirali, da so jo lahko gospodinje uporabljale za kosila vse do zgodnjih kmečkih del na polju. Godlo so nekdaj na kmetih kuhali pozimi iz obarnika, to je juhe, v kateri obarijo krvavice. »Šenčurska pa se kuha drugače, samo iz krvi. Meni je ljubša naša, šenčurska,« nam je zaupala Zalka. Zanjo potrebujejo ješprenj, kašo, čebulo, česen, malo krvi, dišavnice za krvavice (majaron, meto) pa tudi poper, sol, mast in ocvirke. »Godlo imajo radi tako starejši kot tudi mlajši, mnogi jo nesejo domov za kosilo, tudi za vso družino,« je še povedala Zalka Jovanovič. Obiskovalcem so člani domačega turističnega društva poleg slastne godle postregli z obvezno prilogo – kuhanim krompirjem v oblicah –, saj je Šenčur daleč naokoli znan po dobrem krompirju. Godla je teknila tudi Francu Kernu iz Srednje vasi in Milanu Košniku iz Šenčurja. Milan je dlje živel v tujini, tokrat pa se je odločil, da jo po 42 letih znova poskusi, in bil je navdušen. Na šenčursko godlo je prišlo veliko ljudi z različnih krajev Gorenjske, tudi z Jesenic, iz Tržiča, Kamnika, Mengša, Kranja, celo Ljubljane. Za prijetno prednovoletno vzdušje so poskrbeli Jurjevi godci s pevkama Jožico Furlan in Vido Šušteršič.