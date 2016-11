Po 18 stopinjah prihaja pravi temperaturni šok

LJUBLJANA – Občutek, da namesto zime prihaja pomlad, bo trajal še nekaj dni, potem pa se vendarle obetajo spremembe.

Dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso) Uroš Strajnar pravi, da bo podobno, torej pretoplo za ta čas, še danes in v četrtek. »V petek pa bo od zahoda prišla hladna fronta in prinesla padavine čez vso državo, tudi hladnejše bo,« nam je povedal. V teh dneh se bodo temperature čez dan še dvignile do 18 stopinj Celzija, potem pa se bo postopoma ohlajalo. Po petkovih padavinah se bo vreme za konec tedna umirilo. Nekaj več sonca bo na zahodu države, drugod pa nizka oblačnost.

Polarni zrak

Za naslednji teden pa se je napovedal obisk polarnega zraka, ki s severa že potuje proti Alpam. »Precej hladnejši zrak prihaja, tako da bodo sredi naslednjega tedna jutranje temperature pod ničlo, čez dan pa malo nad njo,« pravi Strajnar. Po zdajšnjih napovedih bosta najbolj mrzla torek in sreda.

Sicer v naslednjem tednu predvidoma ne bo padavin, bo pa zaradi nižjih temperatur vendarle spet nekaj zimskega vzdušja.

Takole kaže za prihodnjo sredo: