Pletli bodo korbe in peharje, opletali steklenice

V Moravški dolini okroglo pletenim košaram pravijo korba, manjšim korbca. Na Krškem polju na Dolenjskem jih imenujejo cajne, štirioglate z ravnim dnom pa košare. V Posavju in ponekod na Štajerskem okroglim pravijo locenga ali cajna, tista pravokotne oblike z ravnim pletenim ali lesenim dnom pa je prav tako košara.

Vitre so iz leske in vrbe, a najboljše so kostanjeve, mi je pravil stari oče. Nisem vedel, zakaj, a menda je kostanj trpežen. »Toda najlepše je plesti iz srobota, a ga je treba najprej tri ure kuhati, nato pa še olupiti,« je poudarjal na stara leta. Strgal sem leskove palice in poskusil izdelati vitro, potem so nehali plesti, saj si v trgovini lahko kupil poceni plastičen cekar.

Osem vikendov

Ko je že kazalo, da bo pletarstvo v Sloveniji ugasnilo, so posamezniki prek lokalnih društev obudili to starodavno obrt. Ki jo, mimogrede, v razvitih državah Evrope zelo cenijo. Tako je tudi mojster Iztok Urbanija iz Zgornjega Tuštanja pri Moravčah v sklopu Društva krajanov Zgornjega in Spodnjega Tuštanja pred leti začel izvajati pletarske delavnice.

Izdelovanja peharjev, cajn, košar se je naučil od staršev. Čeprav ga je življenje poneslo v druge vode, opravlja namreč delo vzdrževalca plinskih naprav, te domače umetne obrti ni pozabil. Nasprotno, danes popoldne bo v brunarici Društva krajanov Zgornjega in Spodnjega Tuštanja vodil že peto zimsko delavnico pletarskih izdelkov, kjer bodo tečajniki v osmih vikendih spoznali tehnologijo in celotni proces izdelovanja pletarskega izdelka.

Posebne tuštanjske košare

Les so nabrali in pripravili že jeseni. Običajno 47-letni pletar svoje rokodelce jeseni popelje ob reki Rači in po bližnjih gozdičkih, kjer spoznajo vrbovo šibje, les leske, gabra, doba, breze, vrbe: »Naš cilj je, da udeleženec delavnice samostojno izdela pehar ali košaro v 20 urah.« Če poenostavimo, za izdelavo viter bodo potrebovali tri ure, za količke tri, za izdelavo dna naslednje tri in nato še za pletenje štiri ure in tako naprej.

20 ur potrebuje tečajnik, da samostojno splete košaro.

Lani je na delavnicah sodelovalo 12 tečajnikov, letos jih je precej več: »Imamo tri skupine. V začetni imamo 10 tečajnikov, v nadaljevalni devet, v specialni skupini, kjer so izkušeni pletarji in znajo že zelo veliko, pa jih je še nekaj, skupaj jih je torej približno 25.«

Izdelujejo vse vrste košar, od trebušastih cajn, moravških košar, peharjev do seveda tuštanjskih košar, ki so nekaj posebnega: »Dno je iz bukovine, hruške ali jablane, ročaj izdelamo iz kostanja ali hrasta, količki ali stojke so iz vrbovih šib, vitre pa so iz pediga oziroma ratane. Lahko bi uporabili tudi naš domači srobot.«

Med drugim bodo letos izdelovali košare znane pletarke Tončke Jemec iz Petelinjega, stare mojstrice, ki se je pletenja naučila kot dekle med vojno in košare prodajala Nemcem, ki so, zanimivo, ročno delo in domačo umetnost in obrt zelo cenili.

»Letos imamo v načrtu tudi opletati steklenice,« poudarja Urbanija.