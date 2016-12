Plesen v medenjakih? Ne jejte jih

LJUBLJANA – S trga se preventivno umikajo spodaj navedeni medenjaki zaradi možne prisotnosti plesni (pred časom smo poročali, da tisti z določenim rokom trajanja). Takšno odločitev so sprejeli v Müller Drogeriji. Potrošnikom, ki so živilo že kupili, uprava za varno hrano svetuje, naj ga iz preventivnih razlogov ne uživajo in ga vrnejo na prodajno mesto.

Gre za naslednja izdelka:

– MEDENJAKI ORANGE KISSENSCHACHTEL 60 g *WEIHN, EAN: 4260118624147 (vsi roki uporabnosti in vse šarže)

– MAENNL MEDENJAKI ZUCKERG. SCHACHTEL 300 g *WEIHN, EAN: 4260118624123 (vsi roki uporabnosti in vse šarže)



Živilo:

Medenjaki Proizvajalec:

Männl – Naturlogistik GmbH Tirschenreutherstr. 13, 95666 Mitterteich, Nemčija. Prodajalec:

Müller Drogerija Datum uporabe:

vsi roki uporabe Lot:

vse šarže/loti Pakiranje:

60g in 300g