Plemeniti graščak začetnik gasilstva

VELENJE – Sredi septembra so slavnostno zaznamovali 120 let Prostovoljnega gasilskega društva Velenje, enega najuspešnejših, ki združuje srednje veliko enoto prostovoljnih ter poklicnih gasilcev. Slovesnost so združili z občinskim praznikom Mestne občine Velenje (MOV), saj sta lokalna skupnost in PGD Velenje močno povezana. Ob dogodku so namenu predali 368.000 evrov vreden prizidek ter posodobitev gasilskega doma, h kateri je 268 tisočakov prispeval MOV, sto pa so jih zbrali pri PGD Velenje. Slovesnosti so se udeležili predstavniki Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze savinjsko-šaleške regije, OGZ Šaleške doline ter prijateljskih društev in pobratenega PGD Hrastnik, poleg predsednika domače gasilske zveze Jožeta Drobeža pa sta spregovorila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič ter predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.



Zapiski v gasilski kroniki in spomini nekaterih najstarejših gasilcev govorijo, da je bilo PGD Velenje ustanovljeno leta 1897, ko je Karl pl. Adamovič podaril društvu 500 goldinarjev in jim odstopil prostor za gasilski dom.

Karl Adamovič je bil lastnik velenjskega gradu, bil je dobrotnik in mecen številnim ustanovam in dejavnostim v kraju. Velenjski gasilci so sodelovali pri gašenju požarov v okviru tedanje velenjske občine. Eden večjih je bil junija 1899, ko je zagorelo gospodarsko poslopje Antona Pečečnika. Poročilo o požaru poudarja, da je le hitra akcija velenjskih gasilcev rešila trg pred katastrofo. Po koncu druge svetovne vojne so se člani gasilskega društva z navdušenjem lotili obnove, tudi delo v društvu je znova zaživelo. Prvi občni zbor po osvoboditvi so imeli 2. februarja 1946, ko so izvolili novo vodstvo ter v društvo vključili mlade.

O tretji gradnji modernega gasilskega centra leta 1971, o delovanju PGD Velenje v zadnjem desetletju in o vlogi poklicnih gasilcev znotraj PGD Velenje je spregovoril predsednik društva Karli Privšek, čestital članom ob prazniku ter se zahvalil vodstvu MOV za pomoč in sodelovanje.

V jubilejnem letu 2017 PGD Velenje šteje 70 operativno usposobljenih gasilcev, ki opravijo skoraj 300 intervencij na leto, od tega jih je skoraj tretjina tehnične narave, veliko je posredovanj ob prometnih nesrečah, v naravnem okolju ter v industriji. Največji požar v industriji je prizadel obrat Galvano velenjskega Gorenja v letu 2000, pri njem je opravila osrednjo gasilsko intervencijo prav enota PGD in PGJ Velenje.