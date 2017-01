Najpomembnejši slovenski arhitekt Jože Plečnik je pomembno zaznamoval tri evropske prestolnice: Dunaj, Prago in predvsem rodno Ljubljano. Tu je ustvarjal od leta 1921 do smrti in s svojim prepoznavnim jezikom arhitekture večnosti uresničil vizijo o preoblikovanju mesta v narodno prestolnico po vzoru antičnih mest.



Plečnik je v antiki iskal razumevanje načina, kako so oblike na začetku arhitekture nastale, in iz tega črpal navdih pri ustvarjanju svojega prepoznavnega jezika. Po raznolikosti in obsegu ustvarjenega ga lahko uvrščamo med najpomembnejše ustvarjalce 20. stoletja. Njegova arhitektura sicer dobro sovpada z vizijo trajnostnega razvoja Ljubljane, saj je arhitekt že pred več kot 100 leti prisegal na lokalne materiale in ponovno uporabo.



Osrednji del programa, s katerim bodo zaznamovali Plečnikovo leto, pripravljajo Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), del katerih je tudi Plečnikova hiša v Trnovem, v kateri sta urejena muzejska postavitev o njegovem opusu in življenju ter študijski center, ogledati pa si je mogoče tudi njegovo domovanje z izvirno notranjostjo.



Mojster tudi na Brionih



V petek, 20. januarja 2017, bo v Plečnikovi hiši odprtje razstave Plečnik na Brionih (na ogled bo do 2. aprila 2017), prve od štirih občasnih razstav, ki jih načrtujejo letos. Pri pripravi razstave o zadnjem v celoti dokončanem arhitektovem projektu, gradnji vrtnega paviljona na Brionih leta 1956, MGML sodeluje z rokopisnim oddelkom Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je pridobil dragoceno donacijo dr. Lojzeta Gostiše, ki razkriva do zdaj javnosti neznane izvirne načrte paviljona in fotografije Plečnikovih obiskov Brionov. Med temi fotografijami so tudi zadnji arhitektovi portreti, posneti jeseni 1956. Posebno dragoceno je tudi osebno pričevanje dr. Gostiše o okoliščinah, ki so botrovale izvedbi tega projekta, ki je simbolični Plečnikov testament.



Plečnikova hiša v Trnovem



Plečnikova zbirka je spomenik državnega pomena, ki jo sestavlja kompleks Plečnikovih hiš na Karunovi 4 in 6 z ohranjenim originalnim inventarjem ter pripadajoči vrt z lapidarijem. Arhitekt Jože Plečnik se je leta 1921 naselil v pritlični trnovski hiši na Karunovi 4, ki ji je v letih 1923–1925 na zahodni strani dozidal valjasti prizidek, po dokupu sosednje hiše leta 1929 pa na južni strani še zimski vrt. Tu je mojster do pozne starosti v zasebnosti živel odmaknjeno in samosvoje. Po njegovi smrti leta 1957 se je tu naselil njegov nečak Karel Matkovič, ki je začel urejati obsežno mojstrovo zapuščino načrtov in korespondence. Njemu gre zahvala, da se je v hiši skoraj nedotaknjena ohranila vsa njegova dragocena dediščina. Po Matkovičevi smrti leta 1970 so se dediči odločili za prodajo hiše z vso zapuščino mestu Ljubljani.



Od 14. aprila do 25. junija bo v Plečnikovi hiši na ogled razstava, pripravljena v sodelovanju z Arhivom praškega gradu (avtor razstave dr. Martin Halata), ki bo osvetlila Plečnikovo snovanje preureditve in opreme zasebnih predsedniških prostorov praškega gradu ter pomembno osebno vez Plečnika s češkim predsednikom Masarykom in njegovo hčerko Alice.



Od Nuka do čebel



Sledila bo razstava s preprostim naslovom JOŽE, ki bo v Plečnikovi hiši na ogled od 7. julija do 1. oktobra 2017. Na njej bodo v sodelovanju med galerijsko-projektnim prostorom DobraVaga in Plečnikovo hišo svojo aktualno likovno produkcijo predstavili mladi ustvarjalci, ki bodo z umetniškimi deli prikazali svoje lastno doživljanje slovenskega arhitekta.



Od 14. oktobra 2017 do 3. januarja 2018 si bodo obiskovalci Plečnikove hiše lahko ogledali še razstavo kustosinje Ane Porok, na kateri bodo predstavljeni Plečnikovi izvirni načrti in arhivske fotografije za projekte, ki se povezujejo z vodo: vodnjaki, spomeniki in znamenja, od katerih velika večina ni bila uresničenih. Posebna pozornost bo posvečena tudi realiziranim projektom v Ljubljani in drugje po Sloveniji.



Zanimive razstave bodo tudi drugje po Ljubljani. V galeriji na prostem na Krakovskem nasipu bo od 23. januarja do 28. februarja 2017 na ogled razstava Plečnikova Slovenija. Galerija Jakopič bo od 28. marca do 4. junija na ogled postavila retrospektivno razstavo Damjana Galeta, arhitekta, ki je fotografiral, in fotografa, ki je postavljal arhitekturo v središče svojih interesov, med drugim tudi Plečnikovo. Od 15. junija do 5. septembra bo Plečniku posvečena razstava na prostem, v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju, ki ga je uredil arhitekt sam.



Na Ljubljanskem gradu bo od 25. maja so 1. oktobra 2017 na ogled razstava Plečnik nad mestom, na kateri bosta predstavljena oba njegova večja načrta za prenovo Ljubljanskega gradu; prvi iz let 1931–1932 za Slovensko akropolo in drugi iz leta 1947, ki z monumentalnim oktagonom predstavlja slovenski parlament. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi različne fotografije in načrte za dostope na grad ter nekdanjo pergolo.



Ogled pokopališča Žale



Turizem Ljubljana ob vodenih ogledih ponuja tudi spoznavanje pokopališča Žale, javno podjetje Žale pa tudi letos pripravlja teden brezplačnega vodenja po Plečnikovem vrtu Vseh svetih in po pokopališču Žale.



V spremljevalnem programu na gradu pripravljajo cikel treh predavanj na temo Plečnikovega ustvarjalnega opusa, Plečnikovo čajanko – okroglo mizo, na katero bodo povabili različne strokovnjake s področja arhitekture, in vodene oglede za različne starostne skupine. Ob koncu leta, od 7. novembra 2017 do 7. januarja 2018, bo na Krakovskem nasipu na ogled še razstava Plečnik urbani čebelar, ki jo pripravlja oddelek za varstvo okolja MOL.



Pri Turizmu Ljubljana bodo v Plečnikovem letu ponudbo rednih vodenih ogledov dopolnili z ogledom po Plečnikovi Ljubljani, na katerem bodo udeleženci spoznali glavne znamenitosti mesta, ekskluzivno pa si bodo lahko ogledali čitalnico NUK, ki je bila do zdaj za obiskovalce zaprta. V TIC bo na voljo tudi zemljevid po Plečnikovi Ljubljani z označenimi 39 njegovimi deli v slovenskem in angleškem jeziku. Arhitektova dela bodo letos posebej izpostavljena tudi na nastopih v tujini ter v Sloveniji.



Na triurnem vodenem ogledu, ki bo potekal ob sredah in sobotah ob 12. uri v slovenskem in angleškem jeziku, si bodo udeleženci ogledali tržnico, Peglezen, Šance, Gornji trg, Čevljarski most, Kongresni trg, NUK s čitalnico, Križanke in Plečnikovo hišo. Spomladi bodo dodali še dva vodena kolesarska ogleda. Udeleženci ogleda se bodo ustavili tudi v kavarni NUK, kjer bodo popili Plečnikov čaj, kot mu ga je pripravljala gospodinja Urška, postrežen v skodelici, iz kakršne je pil tudi mojster.



Brezplačni program, posvečen Plečnikovim umetninam ter drugim arhitekturnim zakladom v Ljubljani, pripravljajo tudi v Pionirskem domu.