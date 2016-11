Plazovi ogrožali ljudi, meteorne vode povzročale nevšečnosti

LJUBLJANA – Obilno jesensko deževje, ki je v soboto zajelo Slovenijo, je tudi danes po državi povzročilo kar nekaj nevšečnosti. Zaradi naraslih voda pa tudi sprožanja plazov in vetra so imeli največ težav v severozahodnem delu države ter na Gorenjskem.

Meteorne vode so zalile več objektov na Idrijskem, nekatere so morali zaščititi z vrečami peska. Za ulico Pot svetega Antona v Idriji je zemeljski plaz ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci so imeli kar nekaj dela tudi zaradi močnega vetra in poškodb na strehah objektov ter zaradi naplavin, podrtih dreves in vejevja na cestišču.

S protipoplavnimi vrečami so tok hudournika preusmerili tudi v Gorenjih Novakih v občini Cerkno, kjer je hudournik ogrožal stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje, veter pa je odkril strešno kritino. V Cerknem je voda zalila del strojnice mini hidroelektrarne. V Plavah v občini Kanal pa so gasilci pomagali pri reševanju bagra iz struge reke Soče.

Ponekod luna in zvezde, drugje nevihte. Razmere se hitro spreminjajo. Razen na SZ, kjer naliva že 36h. Skupna vsota na Voglu nad 420 mm. pic.twitter.com/sc0PV5L48F — Blaž Šter (@vremenolovec) 6 November 2016

V Čepovanu v novogoriški občini je poplavilo proizvodne prostore lesnopredelovalnega obrata, gasilci pa so s svojim posredovanjem preprečili podoben scenarij v proizvodnih prostorih tovarne Imok v Dolenji Trebuši v občini Tolmin.

Neurje je nevšečnosti povzročalo tudi drugod po Sloveniji. V Cerkljah na Gorenjskem so meteorne vode in voda iz naraslega potoka zalile več stanovanjskih objektov, gasilci so vodo izčrpali iz 12 objektov. Prav tako so na pomoč pri črpanju vode priskočili na Koroški Beli v občini Jesenice, kjer je zaradi močnega dežja voda tekla v prostore tovarne Acroni.

Neurje je vplivalo tudi na promet na slovenskih cestah. Regionalna cesta Bled–Bohinjska Bistrica je v Bohinjski Bistrici pri bencinskem servisu zaradi poplavljenega cestišča zaprta. Obvoz pa je po cesti Jereka–Srednja vas–Ribčev Laz. Popolne zapore cest zaradi poplavljenega cestišča so tudi na cestah Petrina–Mirtoviči v Grivcu, Grgelj–Fara pri Žagi in na LC Blate–Rakitnica.

Na spletni strani Slovenskih železnic pa obveščajo, da je zaradi previsoke vode v Bohinjskem predoru do nadaljnjega prekinjen tudi ves železniški promet med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom. Organiziran je nadomestni prevoz z avtobusi.

Kaj pa obeti?

Po podatkih vremenoslovcev nas je zvečer dosegla še fronta z neurjem. Opozorilo zaradi naraščanja meteorne vode in hudournikov še velja, saj bodo ponoči sprva še pogoste padavine, ponekod tudi nevihte z močnejšimi nalivi. V severovzhodni Sloveniji bo prehodno zapihal severni veter. Proti jutru bodo padavine slabele. Do srede noči lahko reke na zahodu ponovno nekoliko porastejo, v drugem delu noči pa je pričakovati poraste predvsem manjših rek v vzhodnem delu države. Mogoča so manjša razlitja ob rekah. Ob močnejših nalivih lahko ponoči porastejo in poplavijo manjše reke in hudourniki v večjem delu države. Opozorilne pretoke presega Soča s pritoki v zgornjem toku, Sava Bohinjka s pritoki, Vipava s kraškimi pritoki ter Kolpa v zgornjem in srednjem toku. Pretoki teh rek pa so večinoma ustaljeni, so zapisali na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Kako pa je pri vas?