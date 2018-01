Plaz je ogrozil novo hišo

LESIČNO –V četrtek se je v kraju Lesično v občini Kozje sprožil zemeljski plaz in ogrožal tudi stanovanjsko hišo. Prostovoljni gasilci iz Lesičnega in Pilštanja so takoj odšli na teren in ugotovili, da gre za plaz v velikosti 20 krat 20 metrov. A ne samo hišo, plaz ogroža tudi občinsko javno pot. Kot je povedala županja občine Kozje Marjanca Krajnc, gre za popolnoma nov plaz, ki se je sprožil nepričakovano. »Mi smo naredili vse potrebno, obvestili smo Upravo RS za zaščito in reševanje, aktivirali gasilce in civilno zaščito. Gasilci so plazišče prekrili s folijo, da gmota v primeru ponovnega dežja ne bi plazila še naprej, o vseh nadaljnjih ukrepih pa se bomo odločali na podlagi strokovnega mnenja in raziskav geologov,« pravi Krajnčeva.



Plaz se je sprožil pod novozgrajeno hišo družine Amon, ki se je vanjo vselila šele lani. Razmere menda niso kritične in ne terjajo takojšnje izselitve stanovalcev. »A to, kako nevarna je situacija, bodo seveda lahko povedali šele geologi po natančnem ogledu terena,« pravi županja. Kot je še dejala, je celotno območje v občini Kozje zelo ranljivo, kar se tiče zemeljskih plazov. »Mi se trudimo, kolikor lahko, da z lastnimi in sredstvi države saniramo najnujnejše. A včasih narava prehiteva naše zmožnosti,« še pravi Krajnčeva. Ob dolgotrajnejšem deževju se razmere še slabšajo. Trenutno je v občini vsaj 10 aktivnih plazov, a manjšega obsega, ki jih imajo namen sanirati še letos. »A zadnji plaz v Lesičnem bo večji zalogaj, ki ga seveda nismo predvideli,« še pove županja občine Kozje.