Plaz ga je zasul do glave, brez telefona bi zmrznil

KAMNIŠKA BISTRICA – Snežni plazovi so za planince in alpiniste ena največjih nevarnosti v gorah, saj po pobočju nenadoma spolzi ogromno snega. Bog ne daj, da se v tistem trenutku, ko v stenah zamolklo poči, znajdemo pred snežno gmoto, ki se zavali v dolino.

V zadnjih dneh se je v Sloveniji sprožilo precej plazov. V sredo, 17. januarja, se je na območju Zvoha v Kamniško-Savinjskih Alpah sprožil plaz in pod seboj pokopal planinca. »Imel je veliko srečo,« poudarja gorski reševalec inštruktor GRZS Matjaž Šerkezi s Planinske zveze Slovenije.

»Uspelo mu je, da je ostal z glavo zunaj in da je z rokami prišel do telefona in poklical pomoč, sicer bi se lahko precej drugače končalo,« priznava Šerkezi in pojasnjuje, da je v plazu ključna tovariška pomoč.

