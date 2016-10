Planinski orel napadel čivavo

Sky je bil, ko so ga našli, sestradan, med 16-dnevnim potepanjem je izgubil skoraj tretjino svoje telesne teže. Foto Osebni arhiv Nika Marčiča

KAMNIK, JESENICE – Nedeljsko popoldne je bilo v Kamniku precej morbidno. Že ves dan so se nad mestom valili težki, sivi oblaki in nič ni kazalo, da bi kaj lahko zmotilo lenobno jesensko razpoloženje. Nato pa je na družabnih omrežjih kot strela z jasnega udarila novica, da Kamničane ogroža nevarnost iz zraka. Za nameček je to vest v svet poslala ljubljanska odvetnica Nataša Pirc Musar, ki je nekaj minut pred eno popoldne takole tvitnila: »V okolici Kamnika orel, ki je ušel lastniku, napada male živali. Iz krempljev mu je k sreči padla naša čivava. Lastniki malih živali, pozor.«

