Placebo učinki  tudi v letu 2017

Da nam bo v novem letu bolje oziroma da bomo v letu 2017 le še uspešnejši, verjame, to so pokazali rezultati anket, približno (skoraj) polovica državljanov Slovenije. To naj bi bila, skratka, dobra novica. Saj niti placebo učinek 50-odstotnega optimizma ne bi smel biti zanemarljiv.



Drži, da optimizma res ne primanjkuje, so s tem, ko so podprli prenovo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), dokazali tudi predstavniki vlade, delodajalcev in delavcev. Četudi so pristojnosti ESS – zaradi večje učinkovitosti slednjega? – omejili na obravnavo strateških vprašanj, sistemske zakonodaje in ključnih dokumentov. So pa sočasno ustanovili nov delovni organ ESS: kolegij ESS. Marsikdo se mogoče še spomni, kako smo se v socializmu norčevali iz le navidezno koristnega ustanavljanja novih delovnih teles in dodatnih organov, češ takrat, ko nismo sposobni ali ne želimo rešiti nekega problema, za dodatno mlatenje prazne slame ustanovimo novo komisijo, nov odbor ali, zakaj pa ne, nov kolegij. Sodelujoči v tripartitno sestavljenem ESS se sicer s takšnim »norčevanjem« najverjetneje ne bi strinjali. Točno, če bi se, ne bi podpisali novih pravil o delovanju ESS. Kako že pravimo? Da imajo vsake oči svojega malarja. Iz več razlogov, včasih celo finančnih.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«