Plačali vse položnice, a jim grozijo z odklopi

Tudi v tej stolpnici na Miklošičevi 1 v Celju, kjer je upravnik družba Atrij, so etažni lastniki zaskrbljeni, da bo Elektro Celje uresničil namero in jih pustil v temi.

CELJE – Danes se izteče rok, ki ga je hčerinska družba Elektra Celje Ece postavila družbi Atrij, da poravna dolg, ki ga dolguje za neporavnano električno energijo za skupne prostore v večstanovanjskih in tudi nekaterih poslovnih stavbah v Celju in drugod, kjer je upravitelj. Najprej je pisma, da Atrij dolguje denar, stanovalcem oziroma etažnim lastnikom nekaterih blokov v nabiralnike razdelila družba Ece, prejšnji teden pa je uporabnike o dolgovih na oglasnih deskah obveščala tudi družba Elektro Celje. Gre za neporavnane obveznosti za skupno elektriko, a Atrij dolguje denar še družbi Simbio za odvoz odpadkov pa tudi Energetiki Celje za ogrevanje.



Dolg nastaja že dolgo



»S tem dopisom vas obveščamo, da na vašem merilnem mestu že dlje nastaja dolg za plačilo stroškov električne energije za skupne prostore. Ta trenutno znaša 2112,23 evra. Upravnik, ki ste ga pooblastili za posredovanje plačil in urejanje pogodbenega razmerja z nami, podjetje Atrij Celje pa kljub večmesečni zamudi do danes dolga ni poravnal oziroma se ni držal dogovora, ki ga je z nami sklenil glede poplačila.« Tako piše v dopisu, ki so ga prejeli nekateri stanovalci oz. etažni lastniki v blokih in stolpnicah, katerih upravnik je Atrij.

