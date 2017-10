Pivo v hribih, da ali ne?

O koristih zaužitja piva po fizičnih naporih, kamor vzpon v hribe vsekakor spada, so mnenja različna, a eno ostaja neizpodbitno: če je količina zaužitega piva zmerna, so koristi za vaše telo lahko le blagodejne. Na primer, eno pivo vas založi z ogljikovimi hidrati in elektroliti, ki ste jih pokurili med vzponom in spustom nazaj v dolino, ter nekaterimi antioksidanti.

S poslanstvom ozaveščanja o omenjeni tematiki se je v petek, 22. septembra, na Kredarico podala Zlatorogova karavana in se s tem pridružila globalni iniciativi svetovnih pivovarjev Dan odgovornega uživanja alkohola. Pivovarna Laško, vodilna blagovna znamka piva v Sloveniji, ki že osem let organizira akcijo Gremo v hribe, s katero posredno opozarja na odgovorno pitje alkohola, spodbuja zdrav življenjski slog ter z donacijami aktivno podpira delovanje Planinske zveze Slovenije in njena lokalna planinska društva, je v petek peljala Zlatoroga domov. V Zlatorogovo kraljestvo.

Zavezani cilju, da še povečajo zavedanje o pomembnosti odgovornega pitja alkohola, je Kredarico en dan varoval Zlatorog. Ta je obiskovalce presenetil s točilno mizo in jih namesto s pivom osvežil z vodo. Tradicionalni laški pivovar je z deljenjem vode in majic, oblikovanih posebej za to priložnost, simbolično pozival k odgovornemu uživanju alkohola. S posebnim brezplačnim kuponom, ki ga planinci lahko unovčijo šele ob vrnitvi v dolino v izbranih gostinskih lokalih, je Zlatorog tako sporočal širni Sloveniji, da obstajajo priložnosti, ko se tudi njemu reče ne, in da te priložnosti lahko obstajajo kjer koli in kadar koli, tudi pod vrhom Triglava ali na splošno v gorah. Saj je varnost vedno na prvem mestu.

Akcijo je izvedla ekipa zaposlenih Pivovarne Laško, člani in podporniki ekipe Gremo v hribe, predstavniki medijev in spremljevalci iz vrst gorskih reševalnih služb. Kako so se odpravili, koliko časa so za to porabili, kaj vse so nesli s seboj in kako so se imeli, si oglejte v tem videu.

Zato: pamet v roke in v hribih zmerno z alkoholom. Še raje pa počakajte, da se vrnete v dolino in šele tam popijte vrček piva. In naj pri tem tudi ostane.