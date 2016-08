Pivo in kečap

Z juniorjem se rada potepava. Vrževa na ramena nahrbtnike in jo smukneva proti goram. Poleti se najine poti obrnejo, iščeva tobogane ob bazenih, najraje tako, da po kopalnem dnevu prespiva in greva šele naslednji dan nazaj. Ker je železniška postaja za švohoten pljunek stran od doma in je potovati z vlakom nadvse prijetno, jo mahneva čez celo državo kar po tirih. Nič ni daleč. Živimo v deželici, ki jo lahko povprečno pitana kokoš preleti v enem dnevu. Gorenjskega rodu sva umno ugotovila, da je železnica, sploh če pobrskaš po možnih variacijah nakupa vozovnice, poceni, da je smešno celo ortodoksnim škrtežem.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«