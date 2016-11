Piščancem prijazna reja, v zadovoljstvo vseh

Po švicarskem zgledu

Perutnina Ptuj pa pri nas orje ledino. Novi standard je nastal na podlagi naprednega švicarskega standarda. Potem ko si je strokovna skupina v Švici ogledala, kakšna je ta reja, in proučila standard, je kaj hitro padla odločitev. Pri enem od kooperantov so tako leta 2014 pilotsko preuredili en hlev. Že prve izkušnje pa so jih prepričale, da je piščancem prijazna reja prava pot. Na zahodnih trgih so certifikati, ki dokazujejo dobrobit rejnih živali, dobro uveljavljeni,pa pri nas orje ledino. Novi standard je nastal na podlagi naprednega švicarskega standarda. Potem ko si je strokovna skupina v Švici ogledala, kakšna je ta reja, in proučila standard, je kaj hitro padla odločitev. Pri enem od kooperantov so tako leta 2014 pilotsko preuredili en hlev. Že prve izkušnje pa so jih prepričale, da je piščancem prijazna reja prava pot.

Podobno kot na kmečkem dvorišču

Novi standard piščancem prijazne reje je v nekem smislu korak nazaj, saj se po svojih značilnostih približuje reji, kakršna je bila včasih na kmečkem dvorišču. Preurejeni hlevi jim zagotavljajo več prostora, več svetlobe, več gibanja in izhod na prosto. Glavna značilnost novih hlevov je namreč zaščitena »terasa« za piščance, kjer radi uživajo na svežem zraku. Zaradi novih razmer so piščanci bolj zdravi, to pa pomeni tudi boljšo kakovost njihovega mesa.

Investicija, ki prinaša zadovoljstvo

Slodnjakovih so jo za nas povzeli tako: »Povabili so nas s Perutnine Ptuj in smo o prehodu na novi standard kar nekaj časa razmišljali. Zakaj? Ker je bila potrebna precejšnja investicija, poleg tega pa nova reja zahteva več dela. Več je čiščenja, z izgradnjo nadstreška so se povečale površine.« Toda izkušnje vseh rejcev z novim standardom so izredno dobre in polne zadovoljstva. Vsi po vrsti izjavljajo, da jih običajna reja več ne zanima. Prehod na novi standard je za rejca pomembna odločitev.

Iz prve roke

Bistvo nove reje morda najbolje opišejo kar besede rejca. Janez Urbančič svoje izkušnje povzema takole: »Novemu načinu reje smo prilagodili obstoječe objekte in zelo hitro smo opazili, da se piščanci v novih hlevih dobro počutijo. Živali svoj dan najraje preživljajo zunaj. Na prostem se sončijo in brskajo po nastilju. Tako kot kokoši na kmečkem dvorišču. Že na prvi pogled lahko opazimo, da so piščanci precej bolj igrivi. Ker se veliko gibljejo, je drugačna tudi tekstura njihovega mesa.«