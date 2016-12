Pirotehnika in poškodbe: neprevidni državljani naj zdravnika plačajo sami

LJUBLJANA – V prazničnem času imamo v naši državi mnogo prijetnih navad, nekaj pa je tudi takih, ki so manj prijetne, predvsem pa zelo nevarne. Mednje spada tudi metanje petard, ki motijo javni red in mir in lahko v skrajnih primerih povzročajo tudi zelo hude poškodbe . Pogosto se namreč sliši o ljudeh, ki so pristali na urgenci zaradi igranja s pirotehničnimi sredstvi, zato smo naše bralce povprašali o tem, ali bi morali ljudje, ki se poškodujejo z metanjem petard, operacije in zdravljenje poškodb moral plačati sami.

Večina vas je na vprašanje odgovorila pritrdilno. Kar 72 %, od teh je 25 % žensk in 47 % moških, vas meni, da davkoplačevalci ne bi smeli plačevati zdravstvenih stroškov za objestneže, ki so za nesrečo krivi sami.

Nekaj manj, 28 %, od teh je 10 % žensk in 18 % moških, pa vas meni, da je pravično in socialno, da država in davkoplačevalci vsem pokrijemo stroške zdravljenja. V tokratni anketi je s svojimi glasovi sodelovalo 1074 bralcev.