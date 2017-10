Piranski zaliv: In spet incident

PIRAN – V Piranskem zalivu se je danes zgodil nov incident. Po navedbah slovenske policije, ki je posredovala, sta dva hrvaška državljana poskušala širiti školjčišče v slovenskem morju.

Kot je policija zapisala v sporočilu za javnost, so slovenski policisti ob izvajanju nadzora v slovenskem morju danes okoli 11.30 opazili namero dveh oseb na čolnu s hrvaškimi registrskimi oznakami, da razširita svoje školjišče. Ob preverjanju okoliščin so ugotovili, da osebi za postavitev dodatne vrste v nasadu školjk nista imeli soglasja slovenskih pristojnih organov.

V bližini je bilo tudi plovilo hrvaške policije

Slovenska policija je na kraj napotila policijski patruljni čoln. Policisti so izrekli opozorilo osebam na čolnu in hrvaškim policistom, da se nahajajo v slovenskem morju.

Slovenska policija je tudi obvestila pristojni okoljski inšpektorat in zagotovila, da sta osebi počakali na mestu do prihoda pristojnega inšpektorja. Dogajanje se je zaključilo okoli 16. ure, je še sporočila policija.

Od razglasitve razsodbe arbitražnega sodišča, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je slovenska policija po navedbah virov v Piranskem zalivu obravnavala več kot 300 spornih dogodkov.