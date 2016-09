Piran brez mačk napadajo podgane

Če hoditi bos koristi zdravju, to za piranske ulice zagotovo ne velja. Foto Moni Černe

Vonj po plesnivem, po bioloških ostankih in iztrebkih glodavcev je bil mestoma komaj vzdržen. Foto Moni Černe

Za deratizacijo javne kanalizacije skrbi občina, za drugo pa so dolžni poskrbeti lastniki. Foto Moni Černe

PIRAN – Miniaturno pristaniško mesto Piran, dragulj slovenske obale, katerega nastanek sega v daljno 7. stoletje – njegovo antično ime je bilo Piranom –, je v celoti zaščiteno kot kulturni spomenik. Toliko arhitekturne lepote, kot je premore to umetniško mestece, zlepa ne uzre človeško oko. Piran je turistično daleč najbolj razvita slovenska občina, po junijskih statističnih podatkih ima 3616 prebivalcev, od tega veliko eminentnih kulturnikov. Če dodamo, da zaradi mediteranskega podnebja spada med najtoplejše predele Slovenije, kjer je padavin bore malo, sonca pa v izobilju, tako da se temperature pozimi le redko spustijo pod ničlo, njegovi občani pa so topli in prijazni, se sliši, kot bi govorili o pravljičnem naselju.

