Piloti sekljali čebulo za piknik z razgledom

ŠENTVID PRI STIČNI – »Z nogami trdno na tleh, po zraku svobodi nasproti,« pravijo zanesenjaki, ki pripadajo Letalskemu klubu Šentvid pri Stični.

Ti so se tudi tokrat zbrali v polnem številu in pripravili tradicionalni že četrti letalski piknik, poimenujejo ga Fly In.

Dolenjci iz teh koncev so znani letalci. V bližini je vzniknil že marsikateri, ta hip je nemara najbolj znan Alojz Hauptman, kapitan največjih Airbusovih potniških letal, ki si je služil kruh tudi pri prestižnih arabskih in azijskih letalskih družbah. Znana pilota v potniškem prometu sta tudi Maks Berčič in Jože Slana.

Zgodovina kluba je nekoliko krajša, pa nič zato, 22 let je od njegovega nastanka. Pohvalijo se lahko s 83 člani, od tega je 40 aktivnih oziroma letečih.

»Nemara največja zanimivost našega kluba je prav v tem, da je to najbližji klub Ljubljani, pa še nekaj je,« je dejal predsedujoči Zdravko Šteger, »do našega letalskega kluba pridete lahko tudi z vlakom!«

Nakar lahko najamete letalo za panoramski polet ali samo za letenje, »veste, imamo pa tudi sekcijo padalcev, zato lahko skočite tudi z njimi«.

Nekaj težav imajo le z najemanjem vzletnih površin, prizadevajo si, da bi te nekoč postale njihove. Šele takrat bo šentviški klub zares na svoji zemlji.

Tokratni miting se je začel pravzaprav globoko pred uradnim začetkom. Ljubiteljski piloti, kakršen je, denimo, radijec Marjan Jerman s svojim motornim zmajem, so morali narezati za ves kotel čebule. Ta je bila pozneje osnova odličnemu bograču, ki ga je pripravil Bela Čerpnjak. Obiskovalci so ga hvalili še dolgo v popoldne.

Na nasprotni strani prizorišča so medtem lupili krompir. In pomagali znamenitemu oštirju Martinu Zveru ter Marjanu Prazniku - Šipci, oba iz društva za priznanje praženega krompirja, da je nastal tisti najokusnejši. Blizu je bil tudi priložnostni točaj Aleš Tomažič, ki ga kličejo kar Ploščica, saj je Kostrevničan izvrsten keramičar.

Preden je organizator poskrbel, da so bili želodci obiskovalcev napolnjeni, je s svojimi maketami po zraku pribrenčala modelarska sekcija. Stotnija pilotov slušateljev je lahko prisluhnila poučnim predavanjem. Iz drugih letalskih klubov je na šentviškem letališču pristalo – do tistega trenutka – že 16 letal. Pa še so prihajala. V enem je priletel Ivo Boscarol. S svojim je priletel tudi znani vulkanizer Ludvik Špan. Še preden so se piloti v formaciji odpravili do Ljubljane, nas je tja popeljal strojni inženir in grosupeljski občinski svetnik Izidor Derganc. Iz zraka smo videli čudovito dolenjsko gričevje in z raznoraznimi zgradbami posejano prestolnico.