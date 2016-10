Pijani otipavali medicinske sestre

Povišani toni, grožnje, izsiljevanja in neprimerne opazke tistih, ki so pregloboko pogledali v kozarec, se za zidovi zdravstvenih ustanov pogosto slišijo. A ne le tam, saj so zdravniki verbalnih groženj deležni tudi ob hišnih obiskih in takrat, ko pridejo v stik z uživalci prepovedanih drog. Izgredi so se resda dogajali tudi že v preteklosti, a zdi se, da je zaposlene v zdravstvu začelo bolj skrbeti za lastno varnost šele po tragičnem dogodku v Izoli, ko je moški ustrelil policista in zdravnika. Zdaj so veliko pozornejši na vsakršne pojave nenavadnega vedenja ljudi in tudi verbalne grožnje. Zaposleni na urgentnem kirurškem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana pa so celo podpisali peticijo, s katero opozarjajo na vsakodnevne pojave nasilja.



Razdejal ordinacijo in udaril tehnika



Najpogosteje povzročajo težave ljudje, ki imajo psihične težave. Eden od teh je pred slabima dvema letoma potrkal na vrata ambulante dr. specialista medicine dela, prometa in športa, ki v Šentjurju vodi zasebni diagnostični center. Moški, ki so mu pred tem že odvzeli vozniško dovoljenje in celo opravilno sposobnost, je od njega zahteval izdajo novega potrdila za vozniško dovoljenje. »Razložil sem mu, da ga ne more dobiti in da sem za to, kar izdajam, odgovoren. Takrat pa je ta pacient ponorel. Vstal je, dvignil mojo delovno mizo in nato udaril z njo ob tla, da se je zlomila, računalnik in vse drugo, kar je bilo na njej, pa je seveda popadalo na tla. Dobesedno je vse frčalo po zraku.« Da je nekaj narobe, so slišali vsi v hiši, zato je v ordinacijo vstopil medicinski tehnik Žiga Zalokar, ki jo je tudi konkretno skupil, saj ga je moški udaril. »Nato ga je Žigi uspelo prepričati, da mu je sledil iz ordinacije na hodnik in do izhoda iz stavbe, a je medtem ves čas besnel in brcal v vse, kar mu je prišlo pod noge,« nam je svojo neprijetno izkušnjo opisal šentjurski zdravnik.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«