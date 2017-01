Peugeot zmagal po 15 letih

Francozi pravzaprav modela 3008 niso prenovili, če ga primerjamo z različico izpred sedmih let, so ga zasnovali na novo. Zunanjost so s prefinjenimi dodatki dodelali tako, da je takoj prepoznati futurizem, ki kaže v popolnoma novo smer. Na zunanjo podobo konkretno vplivajo umetelno zožane luči tako spredaj kot zadaj, kar 22 centimetrov od tal odmaknjeno podvozje pa mu doda pridih terenskosti – čeprav ta križanec ne spada na brezpotja, že zaradi zgolj prednjega pogona. Skok v prihodnost se nadaljuje tudi v notranjosti, pred voznikom je majhen, spodaj in zgoraj odsekan volan, plošča z merilniki, ki je popolnoma digitalizirana in zato ponuja številne možnosti prilagoditve, pa je postavljena skoraj pred oči. In tako naprej. Dovolj da s(m)o štiri od sedmih sodelujočih medijskih hiš v finalnem izboru – Avto magazin, Motorevija AMZS, Dnevnik/Nedeljski dnevnik, Planet Siol.net, Val 202/Avtomobilnost, Večer/Evo Magazin ter seveda Delo in Slovenske novice – na prvo mesto postavili peugeota 3008, kar je ob najvišjem številu točk po glasovanju bralcev in poslušalcev zadostovalo za kar veliko končno prednost in zmago. Točno tako, najvišje smo ga uvrstili tudi na uredništvih Delove priloge Na kolesih in Obratov na Slovenskih novicah. Razkrivamo, kako smo glasovali: na peto mesto smo uvrstili renaulta megana, na četrto kio sportage, na tretje volkswagna tiguana, na drugo alfo romeo giulio in na prvo peugeota 3008. Slednji je tako lovoriko prevzel od lanskega avtomobila leta, Oplove astre.

Vsi zmagovalci 1993: BMW 3 coupe 1994: mercedes-benz razred C 1995: renault laguna 1996: volkswagen polo 1997: renault megane 1998: audi A6 1999: volkswagen golf 2000: ford focus 2001: fiat punto 2002: peugeot 307 2003: mazda6 2004: mazda3 2005: volkswagen golf 2006: volkswagen passat 2007: opel corsa 2008: audi A4/A5 2009: volkswagen golf 2010: volkswagen polo 2011: volkswagen passat 2012: ford focus 2013: volkswagen golf 2014: škoda octavia 2015: škoda fabia 2016: opel astra 2017: peugeot 3008