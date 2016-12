Petrovič na sodišču upa na pomoč Facebooka

LJUBLJANA – Z afero Koprivnikar, ki je iz policijskih vrst odnesla pet policistov, med njimi prvega moža Sindikata policistov Slovenije (SPS) Zorana Petroviča, se bo očitno moralo ukvarjati tudi podjetje Facebook. Kot je na sodišču predlagala pravobranilka Neva Aleš Verdir, naj sodišče od specializiranega državnega tožilstva pridobi odredbo ameriškega sodišča, ki naj družbi Facebook odredi razkritje podatkov, ki bodo pokazali dejansko komunikacijo med policisti. Gre za interno komunikacijo med Petrovičem in preostalimi policisti, ki naj bi pričala o tem, da so se ti tam dogovarjali, kako dobro bi bilo ustaviti ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, pri tem pa so bile objavljene tudi fotografije ministrovega vozila in pripis Petroviča, da bi bilo tako dejanje res lepo darilo obletnici SPS.



Prvi policijski sindikalist, ki ga je zaradi tega doletela izredna odpoved o zaposlitvi, se je zato, da bi dokazal svoj prav in tudi da je bil neupravičeno odpuščen, odločil, da bo notranje ministrstvo oziroma državo tožil na delovnem sodišču. Včeraj je tako že stopil pred tričlanski sodni senat, ki mu predseduje sodnica Tanja Pustovrh Pirnat, in večkrat zatrdil, da dogovarjanja ni bilo. Za zadevo je izvedel šele naslednji dan zjutraj, ko ga je o tem po telefonu povprašala novinarka. Petrovič je prepričan, da je, čeprav v teorije zarote nikoli ni verjel, v tem primeru »toliko elementov, ki kažejo na kontinuirano delovanje«, in da v ozadju stojijo tisti v samem vrhu policije. Zanje je bil, kot je prepričan, zaradi svojega delovanja in boja za pravice policistov preveč »moteč faktor«. Zatrdil je, da, ko je šlo za interese policistov, ni poznal kompromisov. »Nisem šel čez interese zaposlenega,« je še dodal. Da je komunikacija pripravljena zgolj z namenom diskreditacije Petroviča, je bil prepričan tudi Petrovičev pooblaščenec Boris Kanduti. Menil je, da je imel delodajalec velik motiv, da so klienta odpustili, in sicer le zaradi njegovega dela. Pravobranilka je temu odločno nasprotovala.



Izjave iztrgane iz konteksta?



Glede fotografije ministrovega avtomobila je pojasnil, da je bila ta na spletu objavljena že dva ali tri tedne prej, in sicer kot opozorilo o njegovem domnevno netransparentnem nakupu. Prepričan je tudi, da posnetki interne komunikacije med policisti, ki so bili objavljeni tudi v medijih, ne kažejo dejanskega stanja. Skratka, da so njegove izjave iztrgane iz konteksta oziroma da gre za »nekakšno zlepljenko«. Ravno zato si želi, da bi jim Facebook dejansko poslal celotno korespondenco, saj bi se iz nje takoj dalo videti, da ni šlo za dogovarjanje. V dokaz, da njegove trditve držijo, je pripravljen, kot je povedal, opraviti test na poligrafu. Tako je zavrnil, da bi se njegova izjava glede najlepšega darila za obletnico SPS nanašala na Koprivnikarja, ampak, kot je dejal, na »mično pionirko« z zraven pripete fotografije, saj je bil sindikat po naključju ustanovljen na dan nekdanje skupne države (29. novembra). Pravobranilka ga je zato vprašala, zakaj na razgovoru pri generalnem direktorju policije Marjanu Fanku (ta bo na sodišču zaslišan konec januarja) ni takoj omenil, da je pri tem mišljena pionirka, na kar je Petrovič odgovoril, da mu Fank fotografije ni pokazal, ampak mu je samo rekel, da je to prebral in da »ne hodit' po neki meji«.



V sindikatu, kot je še povedal, so vedeli, da so vodilni v policiji in na ministrstvu seznanjeni s pogovori v teh klepetih, kar so preverili tudi tako, da so kdaj vrgli kakšno kost, za katero so vodilni zagrabili. Potrdil je še, da je videl tisti klepet, kjer naj bi se druga dva odstavljena policista, Miha Sakač in Denis Kadirić, dogovarjala o ustavitvi Koprivnikarja (tega so ustavili novembra lani, ko se je ponoči vračal s koncerta svoje rock skupine v Škofji Loki, opraviti pa je moral tudi alkotest), pri čemer pa se klepet, kot zatrjuje, na to ni nanašal. »Ampak da pijejo, govorili so o nekem golažu... Sobota je in fantom se je dogajalo. Nekaj je bilo govora o odvajalih v golažu pri predstavnikih vlade,« se je spominjal in zaključil, da so te debate posledica neke jeze do nekoga in da gre dejansko za neke vrste ventil: »Bolje to, kot da se nacejajo v kakšnem lokalu.«