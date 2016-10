Peticija za ukinitev RTV-prispevka, podpisi že v državnem zboru

LJUBLJANA – Člani Slovenske demokratske mladine (SDM) so predsednici komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Evi Irgl danes izročili pobudo Slovenske demokratske mladine za ukinitev obveznega plačevanja RTV-prispevka. To je podpisalo več kot 2500 državljank in državljanov.

Član Izvršilnega odbora SDM Rok Klajnšek RTV očita, da je le še eden od podsistemov v družbi, ki služi tranzicijski levici: »Da s spretnim kadrovanjem ideološko ustreznih novinarjev ustvarja ustanovo, ki mnogokrat poroča nasprotno od temeljnih členov slovenske ustave.« Po njegovih besedah je informativni program, ki ga televizija izvaja, »pristranski, nekvaliteten in aktivističen«.

Svobodno odločanje o prispevku

Prepričani so, da v svobodni družbi nihče ne more in ne sme nikogar prisoliti, da plačuje nekaj, česar ne potrebuje ali ne želi: »V Sloveniji pa mora vsako gospodinjstvo za RTV prispevek letno plačati preko 150 evrov.«

RTV tudi očitajo, da ima veliko več zaposlenih, kot v drugih državah. Za primer navajajo Slovaško s 5,5 milijona prebivalci, ki imajo na svoji javni televiziji zaposlenih nekaj čez 300 ljudi, Grčija s skoraj 11 milijoni prebivalcev nekaj več kot 600 ljudi, medtem ko ima Slovenija z dva milijona prebivalcev sodeluje z več kot 2000 ljudi.

Ni skrivnost, da je tudi prvak SDS Janez Janša proti plačevanju RTV-prispevka. Še več: da ga ne plačuje, je priznal kar javno. A kmalu se je razvedelo, da RTV Slovenija, če ji ne daš, kar je njenega, si to sama vzame ...