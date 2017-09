Pazljivo: na avtocesti gori vozilo

DRAMLJE –Zaradi gorečega vozila sta na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zaprta vozni in počasni pas, sporočajo s prometno-informacijskega centra. Zgodilo se je okoli 15.50.



Promet poteka po prehitevalnem pasu.



Zastoj na primorki



Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Nastal je zastoj približno 2 kilometra.

