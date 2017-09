Pazite: voznik vozi v napačno smer

GROSUPLJE – Voznik vozi v napačno smer na dolenjski avtocesti med Ljubljano in Grosupljem. Nevarnost je za voznike, ki peljejo proti Grosuplju, so okoli 18.30 sporočili na prometno-informacijskem centru.



Po kakšnih 10 minutah je nevarnost zaradi nasproti vozečega vozila minila.



Spomnimo, v takšnih primerih je najbolje zmanjšati hitrost in voziti skrajno desno.



