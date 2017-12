Pater Bogdan Knavs: Bog je lahko tudi presneto zahteven

LJUBLJANA – Božič je praznik, ko se kristjani spominjajo rojstva Jezusa Kristusa, hkrati pa je družinski praznik, ki ga zaznamujejo tudi neverujoči. Skupaj z novim letom je to čas za premišljevanje, za osebne inventure in načrte za prihodnost. Pa tudi čas, ko se v radosti ali žalosti odpremo drug drugemu, pomislimo na tiste, ki jim življenje ni milo. Naj bo to čas, ko je pomembno le, da smo vsi samo ljudje. O radostih, skrivnostih in tegobah božičnega časa smo se pogovarjali s patrom Bogdanom Knavsom, gvardijanom, kaplanom in vodjo Frančiškovega študentskega doma v frančiškanski Župniji Šiška v Ljubljani.

Kje boste praznovali letošnji božič?

Božični večer naj bi bil trenutek sreče in miru za vse ljudi. Tako bodo tudi mladi iz župnije sv. Frančiška pripravili darila za starejše in osamljene. Nesli jih bomo bolnim in tistim, za katere smo izvedeli, da si želijo takšnega obiska. Zdi se mi lepo, da na sveti večer vsi zaslutimo, da smo kot ena velika družina. Osebno bom praznoval božič tudi kot duhovnik s svojimi sobrati frančiškani. Tudi mi bomo ob jaslicah zapeli in nazdravili prazniku, predvsem pa bomo na voljo ljudem v cerkvi, saj na božični praznik pridejo k nam tudi ljudje, ki jih redkeje vidimo, si pa na ta dan zaželijo toplih besed in misli, ki porajajo novo upanje.



Kaj je v božiču občečloveškega, kar se ne dotika le kristjanov, temveč vseh nas, tako verujočih kot neverujočih?

Božič je praznik življenja in hkrati praznik otroka. V otroku je veliko miline in nežnosti in ob tem prazniku si lahko vsi priznamo, da smo v globini svoje duše še vedno otroci, čeprav smo v življenju že marsikaj prestali. Prav to je najlepše – da si za božič upamo izgovoriti besede nežnosti in si povedati, da se imamo radi, ter da smo veseli življenja, vsakega otroka, ki prihaja na svet.

