Parkirate v prestolnici? Tako vas bodo udarili po denarnici

LJUBLJANA – Mestna občina Ljubljana podaljšuje čas plačevanja parkirnine. Namesto od 8. ure bo zdaj parkiranje v belih conah zjutraj plačljivo že od 7. ure. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice si s tem ukrepom obeta več kot 120 tisoč evrov prihodkov, poroča Delo.

Kakšne bodo spremembe in kje?

Čas plačevanja parkirnine na javnih parkirnih prostorih v središču mesta se bo podaljšal. Med tednom bo zjutraj namesto ob 8. uri parkirnino treba plačati že ob 7h, ob sobotah pa bo parkiranje plačljivo med 7. in 15. uro, doslej je bilo med 8.00 in 13.00. Na dveh parkiriščih v Tivoliju bodo plačljivost parkirišč za osebne avtomobile in avtobuse podaljšali z 20.00 na 22.00. Nov obratovalni čas parkirnine bodo spremenili tudi na parkirišču Sanatorij Emona v bližini RTV Slovenija, kjer bo uvedena nočna tarifa za vse dni v tednu.

Zakaj podaljšanje časa plačljivosti parkirnine?

Direktorica LPT Mateja Duhovnik pojasnjuje, da gre predvsem za ureditev razmerij med stanovalci in tistimi, ki na parkiriščih »bele cone« parkirajo samo začasno. Lani so izdali 811 dovolilnic za stanovalce s stalnim in z začasnim bivališčem, vendar je na voljo le 344 parkirnih prostorov, kar pomeni da sta za en parkirni prostor izdani več kot dve dovolilnici.