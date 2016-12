Pojutrišnjem, v noči na 6. december, bomo nastavljali. Darila kajpak. In to v čast svetemu Miklavžu, prvemu od treh decembrskih dobrotnikov, ki so jih na svet spravili vera, mitologija, ideologija, politika in seveda trgovci z novci. Miklavž je pravzaprav Nikolaj in je v Sloveniji drugi svetnik po številu njemu posvečenih cerkva; takoj za Devico Marijo. Celo tri od šestih stolnic pod Alpami nosijo njegovo ime.



Logično. Včasih je bil edini, kasnejša Božiček in dedek Mraz sta le njegova nekaj bolj radoživa klona. Ker pa je razveseljeval predvsem pridne otroke, je Miklavž sčasoma postajal vse bolj globalnim trgovcem odločno premajhna prodajna niša. Pa so onkraj velike luže na pomoč poklicali danes že tudi pri nas povsem udomačenega Božička, politika s tovariši na vzhodu pa dedka Mraza. Danes imamo celo vse tri. Prav nič ne bi bilo narobe, ako bi jih označili za eno bitje s tremi obrazi in podobami, ki jih utemeljuje nebroj razlag. Ne prav zgodovinskih.

