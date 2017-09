Park iz 18. stoletja

Eden prvih botanikov na tedanjem Kranjskem Karel Zois se je rodil v drugem zakonu očeta Michelangela Zoisa, ko se je ta kot vdovec poročil z Ivano Katarino Kappus pl. Pichelstein, doma iz Kamne Gorice na Gorenjskem. Karel je bil rojen leta 1756, umrl pa leta 1799, ko mu je bilo 43 let. Baron Karel Zois je bil mlajši brat veliko bolj znanega Žige Zoisa. O Karlu na splošno vemo bolj malo, saj je živel v senci najstarejšega brata.

Uredil je nasad eksotičnih in domačih dreves ter številne poti.

V Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah ter Karavankah je nabiral do tedaj neznane rastline, prinašali pa so mu jih tudi drugi.

Pošiljal jih je v tujino prijateljem, da so določili mnogo novih vrst. Imenujemo ga glasnik cvetne lepote naših Alp. Njegovo delo je neprecenljivo. Ugledni botanik in prijatelj Wulfen je po njem poimenoval dve cvetlici, to sta rumenocvetna zoisova vijolica (Viola zoysii), najlepši otrok naših gora, in modra zoisova zvončica (Campanula zoysii), prava hči slovenskih planin.

Včasih je imela vsaka graščina svojo pristavo, zemljišče s poslopjem. Nekdanjemu fužinarskemu dvorcu, ki je bil do leta 1959 v Trebežu na Javorniku, je pripadala pristava v Javorniškem Rovtu. Pred dvesto leti je bila v lasti družine Zois. Osrednje poslopje pristave je renesančna stavba iz leta 1647 s portalom iz zelenega peračiškega tufa, v notranjosti pa so ohranjeni delno obokani prostori.

V okolici renesančne stavbe je botanik Karel Zois uredil parkovni nasad z eksotičnimi in domačimi drevesi ter številne poti in nastal je botanični vrt, ki je s posebnimi doživetji življenja v naravi le nekaj minut oddaljen od mestnega vrveža. V parku si lahko naberemo dodatno energijo, ki nam jo zagotavljajo neokrnjena narava in številna zanimiva drevesa, stara dvesto let in več in ki so ob poteh tudi ustrezno označena.

Zois je poskrbel še za tri jezerca v slogu takrat modernega gibanja nazaj k naravi. Nasad je namenil raziskovanju, predvsem pa sprehajanju in sprostitvi, njegov ostanek pa je današnji Zoisov park. Poseben čar v maju mu daje okolica, prekrita s preprogo narcis, ki jih imenujejo tudi ključavnice. Ljudsko ime ključavnica je v okolici Jesenic nastalo, ker cvetovi žuželkam ne dopuščajo opraševanja, torej so na neki način zaklenjeni.

Dom je nekdanja Zoisova pristava z vklesano letnico 1647, ki je zaradi zgodovinskega pomena zaščitena. Stoji ob robu travnika na vzhodnem podnožju slemena Španovega vrha nad vasjo Javorniški Rovt. Železarna Jesenice, ki je bila lastnica zgradbe in posestva, je 1. januarja 1953 odstopila poslopje PD Javornik – Koroška Bela, da v njem uredi planinsko postojanko.

Društvo jo je takoj uredilo in že 17. maja 1953 odprlo kot Dom Pristava na Javorniškem Rovtu. Leta 1971 so zgradili prizidek za kuhinjo in sanitarije, pridobili so tudi več sob. Notranjost so večkrat obnavljali in posodabljali. Dom je stalno odprt. V gostinskem prostoru je 28 sedežev, v točilnici pa 30. Pri mizah pred njim je 400 sedežev, v sedmih sobah je 64 postelj. Imajo stranišče ter umivalnico s toplo in mrzlo vodo, gostinske in spalne prostore pa ogrevajo s pečmi.