Papežu poslal knjigo,  sliko mu bo dal osebno

SPODNJE BITNJE – Na pogled običajen, da bi ga človek zgrešil na cesti, če ne bi ujel njegovega pogleda. Ko sva si prvič potresla dlan in bolj po naključju sedela za isto mizo ter ob kozarčku malce podebatirala, je Janez Štros mimogrede navrgel, da slika. Začel je pred štirinajstimi leti: »Tri mesece po tistem, ko mi je umrla žena Anita, sem prijel za čopič in stopil pred platno, prej nisem nikoli slikal.« Njegova umetniška pustolovščina se je rodila iz bolečine in bridkega spoznanja, da so skupaj s hčerko Tiano, ki je takrat štela devet let, in pet let starejšim sinom Sebastianom ostali sami. »To, dnevi, ure in minute z njo, z mojo zdaj pokojno ženo, to je bilo zame življenje. Imel sem jo neizmerno rad, bila mi je vse na tem svetu, in ko je za vedno odšla, sem hotel biti še vedno z njo. Na vsak način.« Tri mesece se je otepal črnih misli, da bi stopil za njo na pot, s katere ni vrnitve. Nekega povsem običajnega dne pa se je odpravil od doma, in takrat se je nekaj zgodilo. Janez ne zna pojasniti, kaj: »Šel sem v trgovino, kupil platno in oljne barve ter začel slikati. Do danes nisem prenehal. Niti najmanj si nisem mislil, da bom nekoč tukaj, kjer sem danes.«

