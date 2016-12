Panika v vrtcu, fantek zbolel za nalezljivo boleznijo

VUZENICA – Triletnik, ki hodi v vrtec v Vuzenici, je zbolel za meningokoknim meningitisom oziroma vnetjem možganskih ovojnic, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico, poroča Večer. Prenos povzročitelja je kapljičen, najbolj ogroženi pa so tisti, ki so bili z osebo v stiku. »Bolezen je imela včasih zelo visoko stopnjo smrtnosti, z uporabo antibiotikov se je ta precej znižala, vendar je še vedno visoka (8–15 odstotkov),« navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Glavni vir okužb je običajno zdrav nosilec, ki po navadi sam ne zboli.



NIJZ

Zdravstveno stanje fantka je stabilno.

Na NIJZ so za Večer povedali, da po vseh preventivnih ukrepih ni razloga za paniko. Otroci, zaposleni in starši, ki so bili v neposrednem stiku z obolelim, so prejeli antibiotike. Teh je bilo kakšnih sto.

Žalostna usoda za Aneja

Pred tremi meseci smo poročali o primeru malega Aneja, ki je zbolel za meningokoknim meningitisom tipa B. Njegovo zdravstveno stanje se je naglo poslabševalo, zaradi česar je na koncu še nekaj dni pred tem popolnoma zdrav dveletnik umrl. Več o tem v članku Aneja v enem dnevu ubila bakterija .