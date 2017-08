Panika med prebivalci, ponoči jih je iz postelje vrgla sirena

Kdaj sirena zatuli in naznani splošno nevarnost Stanovnik pravi, da tedaj, ko pride do kakšnega izlitja, onesnaženja. V takem primeru morajo ljudje ostati na mestih, kjer so, zapreti okna in vrata in ne hoditi na prosto. Gre za več prekinjenih zavijajočih signalov. Tako zvenijo (priporočamo, da zmanjšate glasnost zvočnikov) opozorilne sirene: – opozorilo na nevarnost

– neposredna nevarnost

– konec nevarnosti (Glasovne datoteke smo pridobili na spletni strani Uprava RS za zaščito in reševanje.)