Palačinke, Ana Mraz in cirkus

LJUBLJANA – Palačinke, crêpes, je vpil ulični gledališčnik v parku Zvezda, v katerem je Marcel pekel slastne palačinke in v katerem je bila poleg male potujoče palačinkarnice postavljena prava cirkuška arena, v kateri so ulični gledališčniki razveseljevali mimoidoče. Ti so si ogledali umetniške in igralske točke Slovencev, Francozov, Eritrejcev, Špancev, manjkal ni niti Kolumbijec.



Gledališče Ane Monroe je letos v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana ponovno poskrbelo za mimoidoče vseh starosti, ki so si pred dnevi z navdušenjem ogledali nastope cirkusantov, lutkarjev in drugih artistov. »Tamle je volk,« so v en glas začeli vpiti otroci med predstavo igralcev gledališča Šugle, od katerih sta hudomušna Jošt Jesenovec in Luka Piletič odigrala zanimivo predstavo Izlet in se v dogajanje tako vživela, da so kmalu sodelovali tudi otroci. Po nastopu so na oder stopili še klovni skupine Charivari ter vodja Gledališča Ane Monroe Goro Osojnik, celotna predstava pa je potekala tako, da se je med pripravo cirkuške arene dogajanje preselilo pred potujočo palačinkarnico, kjer so artisti prav tako pokazali različne atraktivne točke. »Tako, zdaj pa gremo nazaj v cirkuško areno,« je zavpil Goro Osojnik in številnim, ki so že stali pod areno, se je priključila velika skupina ljudi, ki so še par trenutkov pred tem občudovali artiste z ognjem. Markus Tekiu & Dawit Lakwe sta se malo pozneje predstavila v predstavi s klobuki, na oder so stopili tudi člani teatra PolPet ter Edgerdo Gonzalez Calafelj - Papito, ki je s svojim vživetim nastopom k dogajanju pod cirkuško areno privabil tudi številne, ki so mimo prišli le naključno. Večer je bil tako končan, a spomini na prijetne predstave še dolgo ne bodo ugasnili.