Pakistanski begunci peli Marko skače

Italijanska zamejska občina Repentabor s slovenskim županom Markom Pisanijem in večinoma slovenskim prebivalstvom se lahko postavi z izjemnim posluhom za kulturne prireditve in varovanje dediščine. Kraška hiša v Repnu je prizorišče likovnih razstav, literarnih nastopov in vrhunca živopisne kraške ohceti, cerkev na Tabru pa je prvo med romarskimi središči tržaških Slovencev. To se je potrdilo tudi pred dnevi ob prazniku Marije Vnebovzete, kot rečejo velikemu šmarnu, ko so se romarji in drugi gostje lahko tri dni sladkali s prav tako že tradicionalnimi orehovimi štruklji. V ponedeljek, na sredi med nedeljo in velikim praznikom, je veliko obiskovalcev privabila še ena repentabrska znamenitost – Pesniška pot.

Ob poti so na kamnite stebre postavili bronaste kipe treh kraških pesnikov.

Leta 2011 so jo speljali po opuščeni gozdni poti, ki takoj čez italijansko mejo pod gričem z utrjenim taborom na vrhu povezuje zaselek Poklon na vzhodnem in vas Col na zahodnem koncu. Pot so razširili in utrdili ter ob njej na kamnite stebre postavili v bron ulite portrete treh kraških pesnikov – Srečka Kosovela in Iga Grudna ter Italijana Umberta Sabe, ki jih je ustvaril slikar Klavdio Palčič. V obeh jezikih ter včasih še v furlanščini in rezijanščini se odvija tudi branje vsakoletnih gostov z obeh strani meje. Letos sta to bila ob Venu Tauferju še Majda Artač Sturman in Ugo Pierri iz Trsta, na tretji postaji poti pa je sprevod čakalo presenečenje. Aleksander Ipavec, znani virtuoz na harmoniki in pedagog, je mladeniče z drugih koncev sveta povezal v skupino, imenovano Z vseh vetrov. Pred občinstvom so odpeli in odplesali venček tradicionalnih pakistanskih ljubezenskih in ženitovanjskih pesmi. Priredba naše Marko skače na koncu nastopa je vzbudila iskreno navdušenje. Ne nazadnje so tega dne praznovali tudi sami Pakistanci – 70-letnico osamosvojitve izpod britanske kolonialne nadvlade.