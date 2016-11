Pahorju za ustavnega sodnika predlagajo najvplivnejšega slovenskega pravnika

Klemen Jaklič ima doktorata z univerz Oxford in Harvard, kjer tudi predava.

LJUBLJANA – Iz urada predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja sporočajo, da je na razpis za zbiranje predlogov kandidatov za štiri prosta mesta sodnikov prejel kar triindvajset (23) predlogov. Seznam objavljamo v obliki, kot ga je posredoval predsednikov urad.

1. izr. prof. dr. Accetto Matej

2. mag. Auersperger Matić Andrej

3. mag. Betetto Nina

4. red. prof. dr. Bohinc Rado

5. dr. Bukovec Martina

6. Cuk Marko

7. dr. Dolenc Mile

8. izr. prof. dr. Erbežnik Anže

9. mag. Ferlinc Andrej

10. mag. Gantar Damjan

11. prof. ddr. Jaklič Klemen

12. prof. dr. Jakulin Vid

13. izr. prof. dr. Korže Branko

14. mag. Kozina Jože

15. mag. Mahnič Petra

16. izr. prof. dr. Nahtigal Matjaž

17. mag. Pečenko Bojan

18. mag. Pintar Boštjan

19. izr. prof. dr. Svetlič Rok

20. red. prof. dr. Šugman Stubbs Katja

21. dr. Zagradišnik Renata

22. dr. Zidar Andraž

23. red. prof. dr. Žagar Mitja



Predsednik Pahor bo, zagotavljajo v uradu, skrbno preučil prispele kandidature in se o njih, »predvidoma večkrat posvetoval z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. Ob teh pogovorih se bo predsednik republike trudil za oblikovanje podpore kandidatom, ki ustrezajo visokim strokovnim kriterijem. V primeru oblikovanja predloga predsednika republike za položaj ustavnih sodnikov ustava in zakon ne predpisujeta rokov, si bo pa predsednik republike prizadeval, da bi po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin do odločitev prišlo v razumnem času po tem, ko bo predsednik republike sprejel odločitve o predlogu kandidatov za ustavne sodnike. Pred glasovanjem v državnem zboru je predvidena ločena javna predstavitev štirih predlaganih kandidatov.«

Vplivni in razvpiti

Hiter pogled na seznam, ki so ga posredovali Pahorjevi, razkriva, da je med imeni, med katerimi izbira Pahor, dvojni doktor, sicer pa predavatelj na slovitem

Tožilec Andrej Ferlinc je še nedolgo nazaj tako v Mariboru pohajkoval z razvpitim in v zadevi Patria 2 obsojenim slikarjem Juretom Cekuto.

Harvardu Klemen Jaklič, ki je bil lani izbran za najvplivnejšega slovenskega pravnika.

Na seznamu sta tudi dva zelo prepoznavna tožilca. Jože Kozina, ki je postal javnosti znan predvsem po procesih zoper nekdaj prvega človeka Merkurja Bineta Kordeža in nekdaj prvega človeka Istrabenza Igorja Bavčarja.

Tožilskega dela se je očitno naveličal tudi tožilec iz zadeve Patria Andrej Ferlinc.