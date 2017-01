Pahorjevi so prepričani, da je bila Kolinda v Ameriki na dopustu

LJUBLJANA – Poročali smo o potovanju hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović v ZDA , kjer je pred prisego novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in v času, ko arbitražno sodišče odloča o meji med državama, opravila številne pomembne obiske s predstavniki politike in civilne družbe. Seveda nas je zanimalo tudi, ali je v ZDA povabljen naš predsednik Borut Pahor, pa so nam iz njegovega kabineta sporočili, da takega vabila ni prejel.

Pahorjevi so prepričani, da vabila ni prejela niti Grabar Kitarovićeva, saj naj bi bila v ZDA na dopustu. To je še posebej poudarila predsednikova predstavnica za stike z javnostjo Špela Vovk konec tedna v telefonskem pogovoru za naš portal.

Kitarovićeva noče slediti, hoče voditi

V ameriških lokalnih medijih smo sicer zasledili informacije, ki so drugačne od slovenskih, in sicer, da je Kolinda Grabar Kitarović opravila uradni obisk v Minnesoti, vsaj tako poroča Minnpost. Tudi Kitarovićeva sama je v intervjuju za hrvaško televizijo izjavila: »To je bilo službeno potovanje v ZDA, osredotočeno na to, da postane Hrvaška pomemben dejavnik pri ustvarjanju ameriške zunanje politike. Mi vedno sledimo, nikoli ne vodimo, to me še posebno moti«, je povedala. Grabar Kitarovićeva, ki je imela zaradi poti v Ameriko, potem ko jo je zaradi številnih sestankov celo podaljšala za dva dni, težave pred domačo javnostjo, je za HTV dejala, da vedno, ko odide v ZDA zasebno, na lastne stroške z družino, to tudi objavi: »Ta obisk pa je bil uradni, namenjen temu, da se prav v tem trenutku spoznata obe administraciji, Hrvaška pa se predstavi kot dejavnik, ki bo aktivno sodeloval v kreiranju ameriške zunanje politike. Obisk je namenjen temu, da bi ljudi, ki so blizu bodoči administraciji ali Trumpu ali republikancem ali demokratom, seznanili s problemi Hrvaške, jugovzhodne Evrope in predvsem z dejstvom, da mi, kot majhna država z majhnim številom prebivalcev, ne moremo čakati, da nas nekdo umesti na zemljevid, ampak moramo nase opozoriti sami.« Srečala se je, tako je dejala, z vrsto članov kongresa, tako republikanci kot demokrati.

Bitka za regijo

»Hrvaška je majhna država, zato ne moremo čakati, da nas nekdo postavi na dnevni red, sami se moramo izpostaviti,« je zaključila hrvaška predsednica, ki je sicer pred vstopom v predsedniško kampanjo opravljala številne vidne diplomatske službe, večinoma povezane prav s Severno Ameriko, bila pa je tudi članica trilateralne komisije, ki jo je ustanovil David Rockefeller in vanjo povabil številne vidne svetovne politike. Med obiskom naj bi se srečala z različnimi predstavniki, nekateri bodo tudi sami to izpostavili na družabnih omrežjih, pravi, drugi pa se ne bi radi izpostavljali v javnosti. Vsekakor njen obisk nikakor ni skrivnost, je poudarila.