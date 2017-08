Pahorjeva izzivalka je lepa in pametna

LJUBLJANA – Slovenska ljudska stranka, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah izpadla iz parlamenta, s svojo predsedniško kandidatko naskakuje slovenski politični vrh. SLS je včeraj za svojo predsedniško kandidatko potrdila Suzano Laro Krause.

»Sem kandidatka za predsednico države, ki se je pripravljena boriti proti korupciji, proti kvarnim posledicam preteklih režimov; verjamem, da se moramo iz preteklosti učiti, hkrati pa ne dovoliti, da nas hromi in medsebojno spre. S svojo kandidaturo želim pokazati Sloveniji, da razumem matere, razumem podjetnike, razumem kmete, razumem obrtnike in delavce, razumem vse tiste, ki polnijo državni proračun,« je zapisala v predstavitvi, ki so jo objavili na spletni strani stranke.

Pravi, da se kot mati in podjetnica zaveda, kaj je boj za preživetje in da ima Slovenija še veliko neizkoriščenega potenciala.

Kandidatka SLS za predsednico je Suzana Lara Krause: "Pripravljena sem se boriti za boljše življenje ljudi." https://t.co/OP0K8n9Dtd pic.twitter.com/w1242S7RvR — SLS (@strankaSLS) 29 August 2017

In kdo sploh je Suzana Lara Krause? V politiki je aktivna od leta 2010 in je članica izvršilnega odbora SLS pa je od leta 2014. Po poklicu je profesorica slovenščine in ruščine, fakulteto je zaključila leta 2007. Je samozaposlena in se ukvarja s prevajanjem in lektoriranjem.

Kdo so ostali kandidati?



Borut Pahor se bo vnovič potegoval za predsedniški mandat. Njegovi izzivalci so Ljudmila Novak (NSi), kamniški župan Marjan Šarec, veleposlanik v Skopju Milan Jazbec, predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, v.d. predsednik zunanjparlamentarne stranke Lipa Luj Šprohar, dramatik in igralec Andrej Rozman – Roza, pevca Dominik Kozarič in Damjan Murko. Največji parlamentarni stranki SDS in SMC končne odločitve o svojih kandidatih še nista sporočili. Prav tako ni jasno, koga bodo podprli v DeSUS in Levici.