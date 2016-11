Pahorjev prisrčni pogovor s Trumpom in Melanio: Slovencem prenašam najboljše želje!

TEHERAN – Danes popoldne po slovenskem času sta se po telefonu pogovarjala predsednik Republike Slovenije in novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump. Predsednik Pahor mu je tudi po tej poti čestital za zmago in izrazil željo po vzpostavitvi tesnih osebnih vezi in po nadaljevanju dobrih meddržavnih odnosov v prihodnosti.

Med telefonskim pogovorom je predsednik Pahor spregovoril tudi z bodočo prvo damo ZDA Melanio Trump, ji zaželel veliko uspeha in ji prenesel tudi dobre želje gospe Tanje Pečar. Trumpa je slovenski predsednik povabil na obisk v Slovenijo. Sogovornika sta izmenjala nekaj mnenj tudi o drugih vprašanjih.

Na koncu je Trump Pahorja prosil, naj prenese njegove najboljše želje slovenskemu narodu, so sporočili iz urada predsednika države.