Pahor poklical organizatorje shoda: upoštevana bo volja ljudstva

ČRNOMELJ – V Beli krajini danes pripravljajo shod proti postavitvi migrantskega centra v Črnomlju. Organizatorje pa je danes poklical predsednik države Borut Pahor, ki naj bi jim zagotovil, da bo njihovo prošnjo preučil in upošteval voljo ljudstva.

Miroljubno in strpno bodo zahtevali svoje

V povabilu na shod, ki bo danes ob 17. uri potekal pred gradom v Črnomlju, so organizatorji zapisali, da ne dovolijo, da bo Bela krajina še bolj obubožana kot je. Shod bo miroljuben in varovan, na njem pa bo mogoče podpisati tudi peticijo, na spletu so do zdaj zbrali skoraj 900 podpisov.

Organizatorji so še zapisali, da se predsednik Pahor zavzema za strpen dialog. »K temu dodajamo, da bo volja ljudstva izražena danes in to smo mu tudi povedali. Na protestu se bomo poleg že znanih zahtev zavzemali tudi za nova delovna mesta, izgradnjo tretje razvojne osi in razvoj Bele krajine na splošno.«

Ob tem so se mnogi vprašali, ali se bo Pahor udeležil današnjega shoda in preveril stanje na terenu.